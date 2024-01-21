Шойгу указал на причины разгрома ВСУ
Министр обороны России Сергей Шойгу отметил роль инженерных войск в разгроме контрнаступления украинской армии. Заявление министр сделал в связи с Днем инженерных войск.
«На протяжении своей истории личный состав войск с честью выполняет служебный долг, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, способствует достижению побед на полях сражений... Возведенная ими система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов противника», - говорится в поздравлении министра по случаю профессионального праздника.
Инженерные войска, сказал Шойгу, успешно решали все поставленные перед ними задачи, в том числе по организации переправ, минированию и разминированию местности.
Ранее «СП» писала о том, что ВСУ будут вынуждены отступить вглубь подконтрольной Киеву территории, заявил украинский политик.