Шойгу указал на причины разгрома ВСУ

«На протяжении своей истории личный состав войск с честью выполняет служебный долг, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, способствует достижению побед на полях сражений... Возведенная ими система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов противника», - говорится в поздравлении министра по случаю профессионального праздника.