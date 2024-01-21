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Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике под Смоленском

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Смоленской области. Об этом Минобороны России.

Минобороны рассказали подробности о сбитом беспилотнике под Смоленском
© lya Galakhov / Global Look Press

Дрон самолетного типа был сбит дежурными средствами ПВО в 23:50 субботы, 20 января.

20 января ВСУ атаковали приграничное село Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Украинские военные использовали дрона-камикадзе, который сбросил осколочный боеприпас на село Колотиловка Краснояружского района. В результате атаки среди жителей никто не пострадал.

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