МО РФ сообщило о нарушениях воздушного пространства Сирии дронами коалиции США

МО РФ сообщило о двух нарушениях воздушного пространства Сирии беспилотниками коалиции США
Беспилотники международной коалиции во главе с США два раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.
"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сообщил он.
Двое сирийских военных в провинции Идлиб также получили ранения в ходе обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.