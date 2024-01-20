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МО РФ сообщило о двух нарушениях воздушного пространства Сирии беспилотниками коалиции США

Беспилотники международной коалиции во главе с США два раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

МО РФ сообщило о нарушениях воздушного пространства Сирии дронами коалиции США
© globallookpress.com

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сообщил он.

Двое сирийских военных в провинции Идлиб также получили ранения в ходе обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.

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