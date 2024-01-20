МО РФ сообщило о нарушениях воздушного пространства Сирии дронами коалиции США

Беспилотники международной коалиции во главе с США два раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.