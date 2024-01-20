Представители США впервые проверили переданное Киеву оружие

Представители Соединённых Штатов совместно с представителями ВС Украины впервые провели проверку оружия, переданного Вашингтоном Киеву.

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Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Украины в Telegram.

«Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнёрами», — сказано в заявлении.

Уточняется, что проверялись техническое состояние, серийные номера и условия хранения оружия.

17 января в ЕС сообщили, что внешнеполитическая служба Евросоюза не проводит проверку поставок вооружения Киеву.