ВСУ возобновили попытки переправиться через Днепр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили попытки переправиться на левый берег Днепра после таяния льда. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

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По словам главы региона, за последние сутки на линии боевого соприкосновения в пределах Херсонской области противник не вел активных действий, сосредоточившись на удержании позиций в районе Крынок.

«Однако из-за таяния льда возобновились попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками», — отметил он.

В ответ на попытки десанта военнослужащие группировки войск «Днепр» наносили вооруженным формированиям ВСУ поражение всеми видами огневых средств.