ВСУ возобновили попытки переправиться через Днепр
Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили попытки переправиться на левый берег Днепра после таяния льда. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.
По словам главы региона, за последние сутки на линии боевого соприкосновения в пределах Херсонской области противник не вел активных действий, сосредоточившись на удержании позиций в районе Крынок.
«Однако из-за таяния льда возобновились попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками», — отметил он.
В ответ на попытки десанта военнослужащие группировки войск «Днепр» наносили вооруженным формированиям ВСУ поражение всеми видами огневых средств.
Ранее переправа на плацдарм ВСУ в районе Крынок на левом берегу Днепра осложнилась из-за замерзшей реки. Украинские бойцы в Крынках оказались в отчаянном положении: растет количество заболевших и обмороженных. При этом эвакуировать больных через реку почти невозможно.