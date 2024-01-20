Спикер ВСУ: на Украину перестали завозить F-16 из-за страха перед Россией

Украинские военные испытывают опасения в отношении перемещения на территорию страны американских истребителей F-16 и ракет ПВО из-за риска их уничтожения российскими силами. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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«Украинские военные боятся завозить на территорию страны американские истребители F-16, а также ракеты ПВО в большом количестве из-за риска их уничтожения российскими силами», — передает слова Игната украинский журнал «Фокус».

Он добавил, что завоз большого количества ракет из стран Запада вызывает определенные сложности, так как их требуется хранить, и Россия, рано или поздно, узнает об этом.

По словам Игната, разведка российских военных хорошо информирована о местах хранения вооружений и боеприпасов на Украине, поэтому нет смысла размещать на территории полные склады с боеприпасами. Однако Украина все же намерена получить F-16, когда будут созданы необходимые условия, включая подготовку персонала, аэродромную инфраструктуру и техническую поддержку. Пока же F-16 будут подвергнуты ремонту и модернизации, заключил Игнат.