МО РФ сообщило об отражении 10 атак штурмовых групп ВСУ
Российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника в 118 районах. В частности, была уничтожена радиолокационная станция IRIS-T производства ФРГ, входящая в состав современного комплекса ПВО IRIS-T SLM, пишет пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.
В состав комплекса входят пусковая установка, на которой находятся восемь зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах, РЛС и ряд других устройств.
В ведомстве отметили, что подразделения «Западной» группировки войск отразили десять атак штурмовых групп 30, 32 и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное (Харьковская область) и Терны (ДНР).
Кроме того, на Херсонском направлении российские войска уничтожили самоходную установку М109 «Paladin» производства США.
Силы ПВО сбили за сутки 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск (ЛНР), Богдановка, Белогоровка (ДНР), Казачьи Лагери, Голая Пристань (Херсонская область).