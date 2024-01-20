МО РФ сообщило об отражении 10 атак штурмовых групп ВСУ

Российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника в 118 районах. В частности, была уничтожена радиолокационная станция IRIS-T производства ФРГ, входящая в состав современного комплекса ПВО IRIS-T SLM, пишет пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

В состав комплекса входят пусковая установка, на которой находятся восемь зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах, РЛС и ряд других устройств.

В ведомстве отметили, что подразделения «Западной» группировки войск отразили десять атак штурмовых групп 30, 32 и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное (Харьковская область) и Терны (ДНР).

Кроме того, на Херсонском направлении российские войска уничтожили самоходную установку М109 «Paladin» производства США.