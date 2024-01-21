В офисе Зеленского оценили идею перехода Украины в оборону

Переход Вооруженных сил Украины (ВСУ) к оборонительной позиции приведет к заморозке конфликта. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью французской газете Le Figaro.

«Мы никогда не примем замороженный конфликт с [президентом России] Владимиром Путиным», — отверг он подобное развитие событий.

В то же время Ермак отметил, что ситуация на фронте сложная. Он уточнил, что украинские военные жалуются на нехватку людей и ресурсов.

«Некоторым солдатам нужен отдых», — признал руководитель офиса Зеленского.

По его словам, в настоящее время правительство и Генштаб Украины работают над новым законом о мобилизации, а также над «реалистичной военной стратегией».