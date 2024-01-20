Два военных корабля Великобритании столкнулись на базе в Бахрейне

Военные корабли ВМС Великобритании HMS Chiddingfold и HMS Bangor столкнулись на базе в Бахрейне. Оба судна получили повреждения, пишет Daily Mail со ссылкой на источник.

В результате аварии в корпусе HMS Bangor, изготовленном из стеклопластика, образовалась пробоина в 1,5 метра. Второй корабль также получил повреждения.

Отмечается, что экипаж стандартного судна класса «Сандаун», к которому относится Bangor, состоит из 39 человек. Во время аварии моряки не пострадали.

Источник отметил, что точные сроки возвращения тральщиков в строй пока неизвестны.

Собеседник газеты пояснил, что ЧП может поставить под угрозу операции Великобритании в Персидском заливе.