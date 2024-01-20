Танку Leopard 2 продырявили пушку на Украине
Немецкое телевидение показало репортаж из украинского тыла, где готовят к отправке в ремонт два подбитых танка Leopard 2.
Командир экипажа демонстрирует попадания в кормовую часть, где вышла из строя система охлаждения двигателя. Пробит и ствол 120-мм пушки.
Немецкие танки отправят в Литву, где концерны KMW и Rheinmetall организовали рембазу на местном заводе. Танкисты ВСУ жалуются на долгий ремонт и бюрократические процедуры, требующие оформления множества бумаг при пересечении границы боевой техникой.
"Все четыре танка Leopard 2 в этом подразделении вышли из строя, - рассказывает немецкий журналист. - Причем причины не всегда боевые. Некоторые машины сломались после неудачных попыток ремонта силами ВСУ".