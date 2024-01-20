США провели лётный тест стратегического 6G-бомбардировщика B-21 Raider

Пентагон продолжает испытывать новые вооружения. США провели второй лётный тест стратегического 6G-бомбардировщика B-21 Raider. Перспективный американский самолёт-невидимка совершил очередной тестовый полёт. Об этом объявило издание Air & Space Forces Magazine, ссылаясь на Энн Стефанек (Представителя военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки). О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории издание INTERFAX.

Представительница ВВС заявила, что может подтвердить, что B-21 совершил полёт 17 января. Как и в случае с первым полётом этого бомбардировщика, который состоялся 10 ноября 2023 года, об этом испытании не было объявлено заранее. По соображениям оперативной безопасности военно-воздушные силы не предоставляют добавочные сведения, касающиеся программы тестирования. Например, массовой аудитории остаётся неизвестным число полётов, совершённых самолётом.

В начале декабря позапрошлого года американское военное ведомство в первый раз официально представило новый стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider. Это случилось во время презентации на 42-м заводе ВВС Соединённых Штатов Америки в городе Палмдейл, штат Калифорния. Последовавшие тестовые полеты летательного аппарата проводились с аэродрома предприятия.

Командование глобального удара военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки хочет получить на вооружение первый B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и атомные боеприпасы, уже в будущем году.

По информации Федерации американских учёных планируется, что на бомбардировщиках данного типа, можно будет размещать 8 крылатых ракет с ядерными боеголовками дальнего радиуса действия или столько же атомных авиационных бомб мощностью от 5 до 400 килотонн.