СМИ: Израильская армия атаковала жилой дом в Сирии

Израильская армия обстреляла жилой дом в пригороде Дамаска. Об этом в субботу, 20 января, сообщило сирийское госагентство SANA.

— Жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске подвергся нападению, по всей видимости, в результате израильской агрессии, — рассказали в агентстве.

Иран нанес серию ударов по «враждебным силам» в Сирии, Ираке и Пакистане. В то же время Соединенные Штаты продолжают операции против хуситов в Йемене.

Вашингтон намерен вернуть этому движению статус террористов. Каким образом связаны эти события между собой и к чему приведет эскалация конфликтов на Ближнем Востоке, выясняла «Вечерняя Москва».

В декабре израильские истребители F-16 нанесли удары управляемыми бомбами по объектам вблизи от Дамаска, однако российские комплексы «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» поразили большинство воздушных целей. Днем ранее армия обороны Израиля атаковала окрестности столицы Сирии Дамаска.