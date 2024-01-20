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В Киеве прокомментировали отправку на Украину солдат из других стран

В настоящее время Киев не обсуждает с союзниками возможность отправки на линию противостоянии военных из других стран, рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом пишет ТАСС.

В Киеве прокомментировали отправку на Украину солдат из других стран
© globallookpress.com

Чиновник подчеркнул, что Киев согласится на любую помощь. Вместе с тем, добавил он, пока переговоры о предоставлении иностранного военного контингента не ведутся.

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Подоляк заметил, что такой сценарий вполне желателен, но сейчас наиболее вероятным ему представляется другой вариант — «максимальное усиление Украины высокотехнологичным оружием».

По его словам, власти страны ведут переговоры о поставках оружия, а также о санкциях, направленных на изоляцию России. Он уточнил, что пока усилия по бойкоту РФ не принесли результатов.

Ранее советник сообщил, что Киев не планирует проводить мирные переговоры с Россией, он намеревается выдвинуть Москве ультиматум.

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