В Киеве прокомментировали отправку на Украину солдат из других стран

В настоящее время Киев не обсуждает с союзниками возможность отправки на линию противостоянии военных из других стран, рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что Киев согласится на любую помощь. Вместе с тем, добавил он, пока переговоры о предоставлении иностранного военного контингента не ведутся.

Подоляк заметил, что такой сценарий вполне желателен, но сейчас наиболее вероятным ему представляется другой вариант — «максимальное усиление Украины высокотехнологичным оружием».

По его словам, власти страны ведут переговоры о поставках оружия, а также о санкциях, направленных на изоляцию России. Он уточнил, что пока усилия по бойкоту РФ не принесли результатов.