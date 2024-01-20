Боец штурмового подразделения ВС РФ с позывным Куба рассказал, как победил в рукопашной схватке в Донецкой народной республике. Об этом стало известно в субботу, 20 января.

В декабре прошлого года в момент штурмового выхода боец в одиночку направился проверять здание. В ходе обследования дома выяснилось, что там были трое украинских солдат. Один из бойцов ВСУ направился в бегство, второго солдат ВС России устранил после кулачного боя, а третий попал в плен.

— Бой в рукопашную пошел, кто быстрее. Подрались чуть-чуть. Повалил его, за голову держал, потом нож достал, — рассказал русский боец РИА Новости.

16 января стало известно, что военные группировки «Запад» взяли в плен боевиков ВСУ во время штурма их позиций на Купянском направлении.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 11 января сообщил, что попавший в плен наемник из Польши больше не хочет связываться с ВСУ. Он также отметил, что его приезд на Украину был ошибкой.