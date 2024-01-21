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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести регионах Украины объявили сигнал воздушной тревоги, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
© globallookpress.com

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Ранее стало известно, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной киевским властям части Херсонской области.

Кроме того, объекты инфраструктуры разрушены в результате взрывов в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

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