В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести регионах Украины объявили сигнал воздушной тревоги, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Ранее стало известно, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной киевским властям части Херсонской области.

Кроме того, объекты инфраструктуры разрушены в результате взрывов в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.