Атомные ракеты и бомбы нужно постоянно обновлять. Ядерное оружие США опасно устарело и нуждается в финансах. Про это написала 19 января газета The Wall Street Journal (WSJ). Так считают Роджер Уикер (Председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил, республиканец от штата Миссисипи) и Дебра Фишер (Сенатор от той же партии из Небраски). О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории ТАСС.

По их словам, безопасность зависит от субсидирования и своевременного развёртывания межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel. Политики считают, что обновление атомного арсенала Соединённых Штатов Америки недостаточно субсидируется и отстаёт от графика. Конгресс и Белый дом должны действовать быстро, чтобы найти решение этих проблемы и предотвратить появление новых.

Политические деятели сообщают общественности о программе по замене межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III. Они уже практически 60-летней давности и устарели. При этом ранее оборонное ведомство Соединённых Штатов проинформировало, что эта программа превысила бюджет.

Парламентарии полагают, что нужно привлечь администрацию Джозефа Байдена (Президента США) к ответственности за её неудачи. Однако, чтобы компенсировать десятилетия пренебрежения, конгрессмены должны также взять на себя обязательство восстановить промышленную безопасность Соединённых Штаты Америки.

Упоминая такой долгий срок, народные избранники явно конфликтуют со своей же фразой об ответственности Байдена. Он у власти находится всего три с небольшим года, то есть вина так же лежит на Дональде Трампе (Экс-президенте США) и других политиках.