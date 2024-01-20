Мобилизация: последние новости на сегодня 20 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 января 2024, в материале «Рамблера».

В ЛНР создали группу по плетению маскировочных сетей для позиций и техники в зоне СВО

В ЛНР создали группу, которая будет плести маскировочные сети для укрытия позиций и специальной техники российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом заявила пресс-секретарь регионального отделения Народного фронта в ЛНР Мария Белецкая, пишет ТАСС.

По ее словам, пока что Народный фронт организовал в республике одну мастерскую для плетения маскировочных сетей, однако в планах увеличить их количество.

Медикам продолжат доплачивать за работу с ранеными в зоне СВО

Медицинские работники, оказывающие помощь раненым участникам специальной военной операции в Запорожской, Белгородской, Херсонской областях, ЛНР и ДНР продолжат получать ежемесячные социальные выплаты. Председатель Правительства Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление, передает Парламентская газета.

Издание напоминает, что доплаты от 20 до 100 тысяч рублей действовали весь 2023 год. По данным депутата ГД Айраты Фарраховой, никто из медицинских работников не заявлял о проблемах с получением.

В сообщении указано, что изначально ежемесячные социальные выплаты за помощь раненым участникам военных действий на Украине назначили в марте 2023 года. Доплату при этом начисляли с 1 января 2023 года.

В Югре опекунам участников СВО компенсируют оплату жилья и коммунальных услуг

В Ханты-Мансийском автономном округе одобрили введение компенсации за коммунальные услуги и жилье опекунам, которые воспитали участников специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент внутренней политики Югры.