ВС России уничтожили украинский беспилотник в Брянской области

Российские средства ПВО предотвратили атаку ВСУ в Брянской области , сообщили в Минобороны России .

«Около 06:30 мск... дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в заявлении ведомства.

Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России и авиация ВКС за неделю сбили шесть тактических ракет «Точка-У», а также 73 реактивных снаряда и 274 беспилотника ВСУ.