МО: бойцы РФ поразили два украинских танка на Купянском направлении

Российские артиллеристы поразили два танка Т-64, принадлежавшие Вооруженным силам Украины (ВСУ), на Купянском направлении. Об этом сообщило министерство обороны РФ , передает РИА Новости.

"Военнослужащие разведывательного подразделения на Купянском направлении обнаружили сосредоточение танков и военнослужащих ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", — говорится в заявлении.

После этого, по информации министерства, расчет установки "Мста-С" применил высокоточные боеприпасы "Краснополь" для выполнения боевой задачи. В результате ударов российские бойцы успешно уничтожили два украинских танка Т-64. В ведомстве добавили, что после завершения операции солдаты Вооруженных сил РФ выполнили противоогневой маневр и сменили позицию на поле боя.