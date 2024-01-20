В Британии предложили передать Киеву конфискованные лодки мигрантов

Британская организация MissionUkraine, оказывающая помощь Украине, предложила передать Киеву надувные лодки, на которых мигранты переплывают Ла-Манш, сообщило издание The Telegraph.

Представитель организации считают, что лодки могут помочь «военным усилиям» на Украине, передает ТАСС.

MissionUkraine уже обращалась с этой инициативой в британское правительство, однако там заявили, что большинство лодок «непригодны для перепродажи или повторного выхода в море, поскольку прибывают в очень плохом состоянии».

Представитель правительства сообщил, что Лондон оказывает помощь Киеву, но не может передавать небезопасные плавсредства.

При этом The Telegraph отмечает, что с октября 2023 года Украине тем не менее уже были переданы 15 надувных лодок, которые находились в плохом состоянии. Однако, на юге Украины их отремонтировали, в том числе установили новые двигатели и покрасили.