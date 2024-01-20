Советские ракеты поразили украинские комплексы ПВО в Одессе
Вооруженные силы РФ поразили позиции комплексов противовоздушной обороны войск Украины в Одессе несколькими советскими ракетами П-35Б. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов "Утес" и "Редут" были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы», — говорится в сообщении. Источник добавил, что российские военные использовали ракеты с телерадиокомандной системой и оригинальной аналоговой системой управления, однако они все равно показали хорошую эффективность поражения.
Следует учитывать, продолжил собеседник агентства, что производство П-35 давно прекратилось. Модернизация этой модели бессмысленна, так как ракеты долгое время хранились на складах и неоднократно проходили через процедуры по продлению сроков эксплуатации.
П-35 — советская сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета массой более четырех тонн с максимальной дальностью стрельбы до 400 километров. Ее приняли на вооружение в 1964 году на надводных кораблях. Позднее в состав береговых стационарных и подвижных ракетных комплексов «Утес» и «Редут» ввели последние модификации ракеты — П-35Б.