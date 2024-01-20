BС России ударили советскими ракетами П-35Б по объектам ПВО в Одессе
Российские военные поразили несколькими советскими ракетами П-35Б позиции комплексов ПВО ВСУ в Одессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Напомним, П-35 - сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета массой более четырех тонн с максимальной дальностью стрельбы до 400 километров.
ВС России использовали несколько П-35Б. Были нанесены удары по позициям зенитных ракетных комплексов ВСУ в районе Одессы.
Собеседник агентства отметил, что ракеты с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой показали хорошую эффективность.
Стоит отметить, что П-35 уже давно не выпускаются. Модернизацию проводить нет смысла, так как ракеты длительное время находились на хранении.
Напомним, в ночь на 17 января российские военные атаковали объекты ВСУ в Одессе. Удары наносились в несколько этапов. Целями стали несколько военных складов. По данным военкоров, на территории портовых складских помещений находились комплектующие для ремонта бронетехники. "Значительные повреждения" получила и радиолокационная станция ЗРК, размещенная рядом с аэродромом Школьный.