BС России ударили советскими ракетами П-35Б по объектам ПВО в Одессе

Российские военные поразили несколькими советскими ракетами П-35Б позиции комплексов ПВО ВСУ в Одессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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Напомним, П-35 - сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета массой более четырех тонн с максимальной дальностью стрельбы до 400 километров.

ВС России использовали несколько П-35Б. Были нанесены удары по позициям зенитных ракетных комплексов ВСУ в районе Одессы.

Собеседник агентства отметил, что ракеты с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой показали хорошую эффективность.

Стоит отметить, что П-35 уже давно не выпускаются. Модернизацию проводить нет смысла, так как ракеты длительное время находились на хранении.