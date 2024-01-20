На Украине признали, что российские войска прорвались в Авдеевку
Вооруженные силы РФ прорвали линию обороны противника и пробрались в Авдеевку. Об этом сообщил украинский военный паблик DeepState, передает «Газета.ру».
Как говорится в публикации, российские штурмовые группы пробились через укрепленный район «Царская охота» по улице Соборной и проникли в город. Передовые части пытаются закрепиться на местности и ждут, когда за ними подтянется логистика, чтобы выстроить новую линию обороны.
Накануне стало известно, что российские войска прорвались в жилую застройку Авдеевки и установили контроль над одним из важнейших укрепленных районов неподалеку от промышленной зоны. В операции приняли участие штурмовые отряды бригады «Ветераны».
Рамблер: главные новости