США уничтожили противокорабельную ракету хуситов

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.