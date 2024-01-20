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США уничтожили противокорабельную ракету хуситов

Она была нацелена на Аденский залив.

США уничтожили противокорабельную ракету хуситов
© globallookpress.com

Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил Соединённых Штатов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

В ночь на 12 января силы США и Великобритании, используя самолёты, корабли и подводные лодки, впервые атаковали объекты «Ансар Аллах» в ряде городов Йемена. Целями атаки были места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.

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