США уничтожили противокорабельную ракету хуситов
Она была нацелена на Аденский залив.
Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил Соединённых Штатов.
После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.
В ночь на 12 января силы США и Великобритании, используя самолёты, корабли и подводные лодки, впервые атаковали объекты «Ансар Аллах» в ряде городов Йемена. Целями атаки были места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.