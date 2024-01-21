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На Украине заявили о ярости Парижа из-за гибели французских наемников в Харькове

Париж в ярости из-за гибели французских наемников в Харькове, такую точку зрения в своем блоге на TouTube высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

На Украине рассказали о реакции Парижа из-за гибели французских наемников
© Reuters

По его словам, власти Франции винят во всем министра обороны Рустема Умерова. Доказательством служит отмена визита министра во Францию на следующий день после сообщений о российском ракетном ударе по расположению французских наемников в Харькове.

Посла Франции вызвали в МИД после уничтожения французских наемников в Харькове

Ранее в российском МИД заявили, что считают Францию виновной в гибели людей на Украине. Посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в МИД после удара российских войск по базе наемников в Харькове.

«В связи с уничтожением ВС России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции», — рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Французские власти в свою очередь заявили, что не могут запретить своим гражданам ехать воевать на Украине на добровольных началах.

По данным российского Минобороны, в результате удара погибло более 60 человек, большинство из них — граждане Франции.

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