Французская военнослужащая упала в обморок во время выступления Макрона

Военнослужащая, стоявшая на сцене позади президента Франции Эммануэля Макрона во время его ежегодного обращения к представителям вооруженных сил, упала в обморок. Девушку увели, а лидер страны продолжил выступление. Мероприятие транслировалось пресс-службой Елисейского дворца в соцсети Twitter (X).

© Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Президент первый призвал оказать военнослужащей помощь, после чего напомнил, что его прервали, когда он говорил о важности антитеррористической операции.

Я вас заверяю, что это обморок, не должно быть ничего серьезного. Я говорил про важность антитеррористической операции Sentinelle. <...> Надеюсь, обморок не связан с этим, — сказал политик.

Ранее Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и сообщил о намерении согласовать их в ходе своего визита в Киев в феврале. Он уточнил, что Париж намерен отправить 40 ракет SCALP и «сотни бомб». По словам главы Франции, поставки начнутся «в реальном времени, сразу после их объявления». Также он пообещал оказывать поддержку Киеву так долго, как это потребуется, в том числе продолжать обучение украинских солдат.