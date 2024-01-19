$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

ЕС обещал поставить Украине один миллион снарядов

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что к весне Евросоюз сможет поставить один миллион снарядов Украине. Его слова приводит РИА Новости.

ЕС обещал поставить Украине один миллион снарядов
© Lenta.ru

На совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас в Таллине Бретон уточнил, что ЕС произведет миллион единиц боеприпасов для Украины к концу марта-апреля. Он подчеркнул, что таким образом объединение «держит слово».

«Я не могу предоставить сегодняшние данные, так как они являются конфиденциальными. Кроме того, к концу текущего года мы сможем произвести в Европе еще от миллиона до полутора миллионов боеприпасов», — анонсировал он.

Военные новости
Тьерри Бретон
ЕС
Горячая новость
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости