Из-за передачи прежних властей Словакии Украине вооружений страна осталась без собственной системы ПВО, на ее создания потребуются годы. Такое заявление сделал глава Минобороны республики Роберт Калиняк, передает ТАСС.

Он напомнил, что Словакия передала Украине в дар в 2022 году систему ПВО С-300. После этого небо республики некоторое время охраняли зенитные ракетные комплексы Patriot, принадлежащие ее союзникам по НАТО, а теперь это делают ЗРК SAMP/T. Однако в стране не исключают, что в 2024 году их также отзовут.

По словам Калиняка, вся ответственность за отсутствие у Словакии собственной системы ПВО лежит на правительстве либеральных партий, которые находились у власти до середины осени 2023 года. Он отметил, что прежние власти не смогли не только договорится о замене C-300, но и одолжить системы у союзников «хотя бы на несколько лет».