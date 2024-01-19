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В Словакии заявили, что помощь Украине лишила страну систем ПВО

Из-за передачи прежних властей Словакии Украине вооружений страна осталась без собственной системы ПВО, на ее создания потребуются годы. Такое заявление сделал глава Минобороны республики Роберт Калиняк, передает ТАСС.

В Словакии заявили, что помощь Украине лишила страну систем ПВО
© globallookpress.com

Он напомнил, что Словакия передала Украине в дар в 2022 году систему ПВО С-300. После этого небо республики некоторое время охраняли зенитные ракетные комплексы Patriot, принадлежащие ее союзникам по НАТО, а теперь это делают ЗРК SAMP/T. Однако в стране не исключают, что в 2024 году их также отзовут.

По словам Калиняка, вся ответственность за отсутствие у Словакии собственной системы ПВО лежит на правительстве либеральных партий, которые находились у власти до середины осени 2023 года. Он отметил, что прежние власти не смогли не только договорится о замене C-300, но и одолжить системы у союзников «хотя бы на несколько лет».

Согласно прогнозам Калиняка, на создание собственной системы ПВО Словакии теперь потребуются годы.

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