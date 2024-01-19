Разведка Запада спрогнозировала длительность украинского конфликта

Внешняя разведка США и Европы полагает, что боевые действия на Украине продлятся как минимум до 2026 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщает источник, западные ведомства ожидают окончания активных боевых действий на Украине не раньше, чем через два года. При этом некоторые представители разведки называют полагают, что конфликт продлится как минимум ещё пять лет.

Отмечается, что эти данные стали одной из причин, по которой в США пытаются добиться выделения новых средств на помощь Украине до конца года. Кроме того, некоторые американские чиновники опасаются победы на выборах президента США Дональда Трампа, который может стать преградой для дальнейшего финансирования. В этом случае, как считают представители разведки, серьезный удар по ходу боевых действий на Украине станет заметен не сразу — только в долгосрочной перспективе, когда российская сторона «восстановит обороты», а у ВСУ наступит снарядный голод.