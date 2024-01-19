Главком ВСУ Валерий Залужный, вероятно, готовится публично обвинить главаря киевского режима Владимира Зеленского в сдаче Авдеевки.

Как передаёт сайт газеты «Московский комсомолец», такое мнение высказывают политические эксперты из «незалежной» в своих Telegram-каналах.

В частности, они обратили внимание на неожиданный пост в соцсетях украинского журналиста Юрия Бутусова, который гневно высказался в адрес Зеленского и обвинил его в провоцировании критической ситуации в Авдеевке.

По словам Бутусова, президент Украины обещал усиление, но данного военным с этого направления слова не сдержал.

Как полагают украинские эксперты, жто заявление – тревожный для Зеленского сигнал. Они напомнили, что Бутусов работает на Петра Порошенко, который, в свою очередь открыто поддерживает Залужного в его конфликте с Зеленским.

«Не исключено, что «партия мира» Залужного планирует использовать потерю Авдеевки как информационную атаку на Зеленскому, обвинив того в некомпетентности, а также в намеренной сдаче города российским войскам в рамках «договоренностей»», – резюмировали украинские политологи.