То, что среди иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима, есть и граждане Франции, общеизвестно. Информация об этом то и дело просачивается в местные СМИ. К примеру, в середине лета прошлого года французская телерадиокомпания RTL сообщила о ста соотечественниках, которые в том или ином качестве находятся в рядах украинских вооруженных сил.

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А буквально в эти дни после того, как российским высокоточным оружием был нанесен удар в Харькове по пункту временной дислокации иностранных боевиков, где находились и французы, на эту тему высказался бывший военный летчик Ксавье Тительман.

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Так вот, этот эксперт, которого часто приглашают на передачи, посвященные конфликту на Украине, в программе новостного телеканала LCI заявил, что в том районе расквартированы "пять групп" французских наемников, о чем ему поведали "контакты" на местах. При этом уточнил, что они "распределены по специальностям - это операторы дронов, снайперы и прочие".

Тем самым дезавуировал сделанное накануне заявление МИДа Франции о том, что у "Франции нет наемников ни на Украине, ни где-либо еще".

Откровенно говоря, месье Тительман, проукраинская позиция которого хорошо известна, явно не успел вовремя прикусить язык. Ведь позвали его для того, чтобы опровергнуть гибель французов под обломками в Харькове. Кстати, он успел это сделать. Якобы, "наших там не было", якобы, "все живы и здоровы". Более того, он слово в слово подтвердил оценку французского внешнеполитического ведомства событий в Харькове, как "очередную грубую манипуляцию" русских.

Заметим, что практически все французские СМИ, как печатные (le Figaro, SudOuest, Parisien и т.д.) так и электронные, не стали углубляться в эту тему, а ограничились изложением официальной позиции, рассматривая ситуацию как некий выпад "российской пропаганды".