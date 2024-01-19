Названа стоимость строительства эстонской «линии обороны» на границе с РФ

Строительство эстонской «линии обороны» на границе с Россией обойдется властям республики в €60 млн, пишет газета Postimees. По ее данным, на эти средства возведут около 600 бункеров. News.ru
Места их расположения будут определены до конца года. Установка сооружений начнется в первой половине 2025 года. ТАСС
19 января стало известно, что линия обороны будет создана на границе Эстонии, Литвы и Латвии с Российской Федерацией, прибалтийские республики уже договорились о строительных работах, которые будут вестись в ближайшие годы. RT на русском