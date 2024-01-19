МО РФ сообщило об улучшении положения на купянском направлении

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. В течение недели отражены 25 атак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка Харьковской области", - сообщили в ведомстве.