Американский БТР Stryker застрял в грязи на Украине

Американский БТР Stryker застрял в липкой грязи на Украине
Поставленные США вооруженным формированиям киевского режима бронетранспортеры M1126 Stryker не могут двигаться по размокшим украинским грунтовым дорогам.
В социальных сетях появился видеоролик, демонстрирующий безуспешную попытку боевиков ВСУ откопать утонувший в липкой грязи заокеанский БТР.
Эти бронемашины были созданы в начале нового века и до Украины успели повоевать в Ираке. Там их критиковали за недостаточную защищенность и посредственную надежность. О характеристиках проходимости тогда речь не вели, оно и понятно, ведь там передвигаться приходилось в основном по хорошим дорогам. В новой горячей точке они ожидаемо оказались бессильны перед настоящим бездорожьем.
Stryker имеются в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, понесшей ощутимые потери в ходе провального летнего контрнаступления.
Боевая масса M1126 Stryker - около 19 000 кг. Вооружение: 7,62-мм, 12,7-мм пулеметы или 40-мм автоматические гранатометы. Вместимость - одиннадцать человек. Мощность дизельного двигателя - 350 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 97 км/ч. Запас хода по топливу - около 530 км.