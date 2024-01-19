Американский БТР Stryker застрял в грязи на Украине

Эти бронемашины были созданы в начале нового века и до Украины успели повоевать в Ираке. Там их критиковали за недостаточную защищенность и посредственную надежность. О характеристиках проходимости тогда речь не вели, оно и понятно, ведь там передвигаться приходилось в основном по хорошим дорогам. В новой горячей точке они ожидаемо оказались бессильны перед настоящим бездорожьем.