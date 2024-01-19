Производителю F-16 и HIMARS предложили инвестировать в оборону Литвы

«Мы предлагаем лучшие условия для инвестиций в оборонную промышленность Литвы, у нас есть необходимый опыт, и мы надеемся, что оборонные инвестиции Литвы станут основой для ремонта и производства военной техники в Литве», — отмечается в пресс-релизе.