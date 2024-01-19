Российский доброволец из Литвы погиб в Донбассе

«Наш отец русский, и вся наша семья по отцовской линии живет в России. Виталий очень любил своих родных, свою семью, и, по моей последней информации, Виталий в июне поехал в гости к родственникам, а в сентябре ушел на войну», — рассказала сестра добровольца.