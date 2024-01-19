В России создадут «костюм-невидимку» для военных
Компания HiderX разрабатывает маскировочный костюм, который будет размывать силуэт военного и обеспечит совершенную защиту от тепловизоров ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
В HiderX заявили, что речь идет о создании «принципиально нового изделия» - костюма, который «ломает» и «размывает» силуэт человека.
«Это полностью российская технология, основанная на покрытии тканей определенным составом - наше ноу-хау, его детали не раскрываются», - подчеркнули в компании.
Принцип работы состава заключается в экранировании температуры окружающей среды от объекта. В HiderX также рассказали, что материал и технология ткани костюма позволяют сделать его вес минимальным - 350 граммов. Также минимальны габариты костюма - он помещается в карман.
«Мы не можем жертвовать массой ткани, это недопустимо. Боец и так несет на себе от 40 до 70 кг снаряжения. Чем больше вес, тем человек менее мобилен», - подчеркнули в компании.
Ранее в России разработали тренажер «Виарус», обучающий операторов дронов с помощью очков виртуальной реальности (VR). В комплекте с VR-очками идет джойстик для управления беспилотником. В итоге пилот в VR-очках управляет виртуальным дроном именно так, как если бы он управлял реальным беспилотником.