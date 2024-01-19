Назван российский аналог подводного ядерного оружия КНДР

«То, что испытала Северная Корея, — это ядерная торпеда. По сути, они повторили проекты советского образца, когда на вооружении атомных подводных лодок стояли торпеды с ядерными боеголовками. Такая торпеда запускается в сторону корабля противника и приводит к уничтожению его ударной группировки», — объяснил Леонков.