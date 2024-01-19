В Белоруссии предупредили о новой фазе противостояния Востока и Запада

Противостояние между Западом и Востоком, перешло в «горячую фазу» и этим обусловлена разработка новой военной доктрины Белоруссии. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас резко изменились военно-политическая обстановка в Европе.

«Уточнение положений доктрины осуществляется, как правило, в условиях существенного изменения геополитической ситуации, либо при изменении внутриполитических условий развития государства. Для Республики Беларусь на сегодняшний момент все такие условия сложились. Происходящее противостояние между Западом и Востоком, перешло в «горячую фазу», - пояснил Виктор Хренин.

Он также отметил, что внутри Белоруссии главным условием стала корректировка Конституции путем референдума, а также изменение «подходов к нейтралитету».

«Определен высший представительный орган народовластия – Всебелорусское народное собрание, уполномоченное формировать военную политику Республики Беларусь», - напомнил глава Минобороны Белоруссии.

Ранее проекты концепции нацбезопасности и новой военной доктрины Белоруссии обсуждались на совещании у президента Александра Лукашенко. Глава государства отметил, что в этих документах подробно изложены «ключевые направления трансформации современных рисков, вызовов и угроз», некоторые из которых «уже сбываются».