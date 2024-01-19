На Западе заявили, что не ждут от ВСУ наступления

Украина переходит к активной обороне после неудачного летнего наступления. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на анонимного западного чиновника.

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По его словам, стратегия «активной обороны» подразумевает не только удержание оборонительных линий, но и исследование слабых мест. Вместе с ударами большой дальности это позволит Украине «нарастить свои силы» в 2024 году и подготовиться к 2025 году.

«Остаются открытые вопросы о решимости Запада и о том, может ли и будет ли он продолжать поддерживать Украину, и если будет, то в какой степени», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Вашингтоне сомневаются, что смогут «предложить Украине такой скачок в возможностях и технологиях», который позволил бы Киеву «решительно вернуть себе преимущество» в 2024 году.