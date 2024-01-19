В Белоруссии объяснили значение российского ядерного оружия

Российское тактическое ядерное оружие (ТЯО), размещенное в Белоруссии, является залогом превентивного сдерживания потенциальной агрессии против республики. Так значение ТЯО в военной доктрине республики объяснил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает БелТА.

«Размещение на территории Беларуси тактического ядерного оружия рассматривается как важное слагаемое превентивного сдерживания потенциальных противников от развязывания вооруженной агрессии против Беларуси. Это наша вынужденная мера», — заявил глава Минобороны.

Он отметил, что упор в обновленной военной доктрине сделал на недопущение эскалации военно-политической обстановки при сохранении баланса и стабильности в международных отношениях.