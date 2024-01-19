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В Белоруссии объяснили значение российского ядерного оружия

Российское тактическое ядерное оружие (ТЯО), размещенное в Белоруссии, является залогом превентивного сдерживания потенциальной агрессии против республики. Так значение ТЯО в военной доктрине республики объяснил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает БелТА.

В Белоруссии объяснили значение российского ядерного оружия
© РИА Новости

«Размещение на территории Беларуси тактического ядерного оружия рассматривается как важное слагаемое превентивного сдерживания потенциальных противников от развязывания вооруженной агрессии против Беларуси. Это наша вынужденная мера», — заявил глава Минобороны.

Он отметил, что упор в обновленной военной доктрине сделал на недопущение эскалации военно-политической обстановки при сохранении баланса и стабильности в международных отношениях.

Ранее Хренин заявил, что Белоруссия разработала алгоритм на случай агрессии против союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союзного государства.

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