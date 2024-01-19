Средства ПВО отразили атаку беспилотников на российский регион

Средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников на российский регион
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили новую атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.
По его словам, два беспилотника самолетного типа были уничтожены над Погарским и Унечским районами дежурными силами Минобороны России. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее, утром 19 января, на нефтебазе в Клинцах Брянской области после попытки подавления дрона ВСУ российскими средствами радиоэлектронной борьбы произошел пожар. По словам богомаза, с беспилотника сошел боеприпас. Предварительно, никто не пострадал, однако загорелись четыре резервуара. Согласно последним данным, огонь охватил площадь в одну тысячу квадратных метров.
В сети также появились кадры с последствиями попытки атаки на нефтебазу. На записи видно огромный столб дыма, который поднимается над городом. Также очевидцам удалось заснять и само возгорание.