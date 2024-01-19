В РФ испытали систему обнаружения конфликтов дронов в небе

Прошли испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе
В России прошли первые испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе. Данный сервис позволяет участникам воздушного движения получать сведения об обстановке и "видеть" других участников в полете.
Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт", участник НТИ "Аэронет" Алексей Хрипунов. Он отметил, что первые совместные тестовые полеты дронов прошли на аэродроме "Путилово" в 70 километрах от Санкт-Петербурга. В контрольно-диспетчерском пункте развернули фрагмент цифровой платформы "Небосвод". В нее на программном уровне интегрировали летательные аппараты. Платформа обрабатывала навигационные данные и, основываясь на алгоритмах матмоделирования, предупреждала о возможных конфликтах в небе.
Данные о местонахождении и ходе полета передавались через "Небосвод" операторам беспилотников и в центр управления полетов. Благодаря интеграции дронов в цифровую платформу, им не требовалось дополнительное оснащение средствами наблюдения - бортовыми ответчиками.
Как добавил Алексей Хрипунов, "Небосвод" может поддерживать тысячи одновременно подключенных беспилотных авиационных систем, что существенно перекрывает потенциальную интенсивность полетов в РФ в ближайшие два-три года. Уже весной этого года планируют одновременные полеты беспилотников и бортов пилотируемой авиации.
Все действия осуществлялись в соответствии с требованиями, принятыми в аэронавигации. По словам гендиректора, данные технологии можно использовать при организации ЦУП аэродромов, где совершается большое количество полетов, для региональных ситуационных центров, а также на критически важных объектах для определения легальных и нелегальных полетов.