В РФ испытали систему обнаружения конфликтов дронов в небе

В России прошли первые испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе. Данный сервис позволяет участникам воздушного движения получать сведения об обстановке и "видеть" других участников в полете.

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Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт", участник НТИ "Аэронет" Алексей Хрипунов. Он отметил, что первые совместные тестовые полеты дронов прошли на аэродроме "Путилово" в 70 километрах от Санкт-Петербурга. В контрольно-диспетчерском пункте развернули фрагмент цифровой платформы "Небосвод". В нее на программном уровне интегрировали летательные аппараты. Платформа обрабатывала навигационные данные и, основываясь на алгоритмах матмоделирования, предупреждала о возможных конфликтах в небе.

Данные о местонахождении и ходе полета передавались через "Небосвод" операторам беспилотников и в центр управления полетов. Благодаря интеграции дронов в цифровую платформу, им не требовалось дополнительное оснащение средствами наблюдения - бортовыми ответчиками.

Как добавил Алексей Хрипунов, "Небосвод" может поддерживать тысячи одновременно подключенных беспилотных авиационных систем, что существенно перекрывает потенциальную интенсивность полетов в РФ в ближайшие два-три года. Уже весной этого года планируют одновременные полеты беспилотников и бортов пилотируемой авиации.