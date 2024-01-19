Игнат: испытания гибридной системы ПВО Украины проводились в США

Испытания гибридной системы противовоздушной обороны Украины проходили в США. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.

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Как уточнил Игнат, речь идет о системах, которые позволяют запускать американские ракеты AIM-9 (Sidewinder) и AIM-7 (Sparrow) со старых «советских платформ».

«Процесс был непростой, в США занимались этим и наши, и американские специалисты. Удалось это сделать, прошли испытания на полигонах в США», — сказал он.

Он также отметил, что эти гибридные системы не являются дальнобойными — они могут работать на расстоянии до примерно 15 км.