ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих на Южно-Донецком направлении

Украинские войска потеряли три пункта временной дислокации на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

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«Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 72-ой механизированной и 79-ой десантно-штурмовой бригад ВСУ районах Новомихайловки, Катериновки, Елизаветовки и Константиновки», - сообщил Гордеев.

Офицер рассказал, что уничтожены три пункта временной дислокации, пункт управления беспилотной авиации, склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

По его словам, в течение суток пресечены шесть попыток усиления противником передовых позиций в районах Старомайорского и Новомихайловки. Артиллерией группировки, барражирующими припасами «Ланцет», FPV-дронами уничтожены гаубицы М-777 и FH70 в районах Курахово и Времевки, 5 единиц автомобильной техники и 5 минометных расчетов. Потери противника в живой силе составили до 220 военнослужащих.