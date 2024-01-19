Американские морские беспилотники вернулись из первой дальней миссии

Американские прототипы морских беспилотников вернулись из своей первой дальней миссии. Об этом пишет издание Defense News.

Четыре надводных беспилотных корабля — Sea Hunter («Морской охотник»), Sea Hawk, Mariner и Ranger — покинули Южную Калифорнию 7 августа 2023-го и вернулись обратно 15 января 2024-го.

Находившиеся в течение пяти месяцев в Тихом океане, беспилотники проверялись на возможность их интеграции с обычными кораблями Военно-морских сил (ВМС) США. За указанное время прототипы преодолели в общей сложности 46651 морскую милю, посетив порты Японии и Австралии и проработав в почти автономном режиме по 50 суток.

В июне 2018 года DARPAtv опубликовало ролик, в подписи к которому утверждалось, что в распоряжение Управления военно-морских исследований ВМС США поступил первый надводный беспилотник Sea Hunter, выполненный в рамках проекта Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel (ACTUV) и способный в автономном режиме в течение нескольких месяцев патрулировать морские просторы, отслеживая дизель-электрические подлодки противника.