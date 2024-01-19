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Американские морские беспилотники вернулись из первой дальней миссии

Американские прототипы морских беспилотников вернулись из своей первой дальней миссии. Об этом пишет издание Defense News.

Американские морские беспилотники вернулись из первой дальней миссии
© globallookpress.com

Четыре надводных беспилотных корабля — Sea Hunter («Морской охотник»), Sea Hawk, Mariner и Ranger — покинули Южную Калифорнию 7 августа 2023-го и вернулись обратно 15 января 2024-го.

Находившиеся в течение пяти месяцев в Тихом океане, беспилотники проверялись на возможность их интеграции с обычными кораблями Военно-морских сил (ВМС) США. За указанное время прототипы преодолели в общей сложности 46651 морскую милю, посетив порты Японии и Австралии и проработав в почти автономном режиме по 50 суток.

В июне 2018 года DARPAtv опубликовало ролик, в подписи к которому утверждалось, что в распоряжение Управления военно-морских исследований ВМС США поступил первый надводный беспилотник Sea Hunter, выполненный в рамках проекта Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel (ACTUV) и способный в автономном режиме в течение нескольких месяцев патрулировать морские просторы, отслеживая дизель-электрические подлодки противника.

В мае 2016 года агентство Associated Press сообщило, что военные США начали тестирование беспилотного корабля «Морской охотник» (Sea Hunter).

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