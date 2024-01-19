FT: Украина меняет стратегию, чтобы пережить 2024 год

Украина готовится к новому контрнаступлению в связи с провалом прошлого. При этом будет использована новая стратегия, которая заключается в активной обороне. В частности, ВСУ будут держать оборону рубежей и при этом прощупывать слабые места ВС РФ, чтобы нанести авиаудары. Об этом сообщает Financial Times.

«Стратегия „активной обороны“ — удержание оборонительных рубежей, но прощупывание слабых мест для использования в сочетании с авиаударами на большие расстояния — позволила бы Украине нарастить свои силы», — передает газета слова чиновника с Запада.

Он добавил, что такая стратегия поможет Киеву подготовиться к 2025 году и пережить нынешний год.

Военный ВСУ по имени Ваня отметил в разговоре с Financial Times, что украинские войска несут большие потери. По его словам, у ВС РФ есть преимущество в том, что на одного солдата Киева приходится по четыре-пять российских военных. Также Ваня отметил, что Корпус морской пехоты не смог поддерживать темпы контрнаступления и давно потерял инициативу. В будущем Украина вряд ли сможет удерживать базу корпуса.