В НАТО объяснили беспокойство из-за участия Трампа в выборах

«Он выдвинул эту идею во время своего первого президентского срока, а затем она была заблокирована американской системой власти, Пентагоном и Конгрессом. А затем ему пришлось переключить свой разрушительный взгляд на другие вопросы, например, на ядерную сделку с Ираном. Но может случиться так, что на этот раз он вернется [к исполнению идеи о выходе из альянса] с удвоенной силой», — заявил бывший военный чиновник.