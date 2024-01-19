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Чиновник НАТО заявил, что население должно быть готово к войне с Россией

Мирные жители на Западе должны быть готовы к тому, что страны могут начать военные действия против России. В таком случае их жизнь кардинально изменится. Также и вооруженным силам следует быть готовыми к началу войны. Об этом сообщает The Telegraph.

В НАТО заявили, что население на Западе должно быть готово к войне с Россией
© ТАСС

«Гражданское население должно быть готово к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет», — передает издание со ссылкой на чиновника из НАТО.

Отмечается, что мирные граждане должны быть готовы к большим изменениям в их жизни из-за возможного обострения конфликта. При этом войскам тоже нужно подготовиться к военным действиям.

Ранее сообщалось, что альянс инсценирует начало третьей мировой войны. По информации издания ABC, в учениях, которые пройдут на территории Прибалтики, Германии, Польши и в Северном море, примут участия 40 000 военнослужащих из всех стран-членов НАТО.

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