В НАТО заявили, что население на Западе должно быть готово к войне с Россией

Мирные жители на Западе должны быть готовы к тому, что страны могут начать военные действия против России. В таком случае их жизнь кардинально изменится. Также и вооруженным силам следует быть готовыми к началу войны. Об этом сообщает The Telegraph.

«Гражданское население должно быть готово к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет», — передает издание со ссылкой на чиновника из НАТО.

Отмечается, что мирные граждане должны быть готовы к большим изменениям в их жизни из-за возможного обострения конфликта. При этом войскам тоже нужно подготовиться к военным действиям.