В НАТО заявили, что население на Западе должно быть готово к войне с Россией

Чиновник НАТО заявил, что население должно быть готово к войне с Россией
Мирные жители на Западе должны быть готовы к тому, что страны могут начать военные действия против России. В таком случае их жизнь кардинально изменится. Также и вооруженным силам следует быть готовыми к началу войны. Об этом сообщает The Telegraph.
Отмечается, что мирные граждане должны быть готовы к большим изменениям в их жизни из-за возможного обострения конфликта. При этом войскам тоже нужно подготовиться к военным действиям.
Ранее сообщалось, что альянс инсценирует начало третьей мировой войны. По информации издания ABC, в учениях, которые пройдут на территории Прибалтики, Германии, Польши и в Северном море, примут участия 40 000 военнослужащих из всех стран-членов НАТО.