Стало известно о страхе украинцев перед мобилизацией

Мужчины на Украине ужасно напуганы снижением мобилизационного возраста. О страхе украинцев пишет NRK.

«Я боюсь умереть. Меня берет страх от одной лишь мысли, что я окажусь на передовой. Психологически становится очень тяжело», — сообщил собеседник издания.

По словам украинца, в настоящее время всем в стране тревожно из-за перемен, происходящих в законах о призыве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал уехавших из страны мужчин вернуться на Украину и помочь своей родине.