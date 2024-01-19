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Стало известно о страхе украинцев перед мобилизацией

Мужчины на Украине ужасно напуганы снижением мобилизационного возраста. О страхе украинцев пишет NRK.

Стало известно о страхе украинцев перед мобилизацией
© Reuters

«Я боюсь умереть. Меня берет страх от одной лишь мысли, что я окажусь на передовой. Психологически становится очень тяжело», — сообщил собеседник издания.

По словам украинца, в настоящее время всем в стране тревожно из-за перемен, происходящих в законах о призыве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал уехавших из страны мужчин вернуться на Украину и помочь своей родине.

11 января кабинет министров Украины отозвал на доработку законопроект о мобилизации. В тот же день глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ведомстве подготовили новую редакцию документа с учетом замечаний, высказанных с конца декабря.

В Киеве признали, что дальнейшая мобилизация будет сложной

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